بوتين يهنئ الاتحاد النسائي في روسيا بالذكرى الثلاثين لتأسيسه

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، الاتحاد النسائي في روسيا، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس هذه المنظمة.

وجاء في البرقية، التي نشرت اليوم الثلاثاء في موقع الكرملين على الإنترنت: "من خلال جمع وتوحيد النساء الموهوبات النشيطات ذوات المعرفة المهنية العميقة والإمكانيات الإبداعية الكبيرة، تحقق منظمتكم مهمة حيوية. وبالتعاون الوثيق مع الدولة، تقوم بعمل مثمر متعدد الأوجه يهدف إلى تحسين السياسة الديمغرافية في بلادنا، وتعزيز مؤسسة الأسرة والقيم العائلية، وتربية جيل الشباب الصاعد، وغيرها من المبادرات الاجتماعية الهامة الأخرى".

كما أشار الرئيس بوتين، إلى جهود المنظمة التي تساهم في تحقيق الذات الشخصية والإبداعية للمرأة في روسيا، فضلا عن تهيئة الظروف لمشاركتها النشطة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والتجارية في البلاد.

تأسس اتحاد النساء في روسيا عام 1990، وهو في الوقت الراهن يتمتع بالصفة الاجتماعية – الحكومية، (حتى عام 2018 كان يتمتع بوضع منظمة غير حكومية عامة).

المصدر: تاس