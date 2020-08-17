انطلاق تدريبات كبيرة للشرطة العسكرية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق تدريبات واسعة النطاق للشرطة العسكرية "ستراج-2020" في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة أن التدريبات ستجرى في الفترة من 18 وحتى 21 أغسطس، تحت قيادة العقيد سيرغي كورالينكو، رئيس المديرية العامة للشرطة العسكرية بوزارة الدفاع، "وفي جميع أنحاء روسيا بمشاركة هيئات القيادة ووحدات من الشرطة العسكرية في 3 مناطق عسكرية إضافة إلى الأسطول الشمالي".

وخلال التدريبات سيتم اختبار قدرات الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية التي تسلمتها الشرطة العسكرية الروسية هذا العام.

وسيشارك في التدريبات أكثر من ألفي وخمسمئة عنصر في القوات المسلحة الروسية وقرابة 500 آلية عسكرية.

المصدر: نوفوستي