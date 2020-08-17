روسيا تصنف "الوحدة الجنائية للسجناء" منظمة متطرفة

قال مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، اليوم، إن المحكمة العليا الروسية أصدرت قرار صنفت فيه الحركة الاجتماعية الدولية "الوحدة الجنائية للسجناء" AUE منظمة متطرفة.

وأضاف المصدر: "الآن باتت أفعال وتصرفات الأشخاص الذين يروجون لأفكار الحركة وتحريض الشباب على النشاط الإجرامي، تدخل تحت حكم المادة 282.1 (تنظيم تجمع متطرف) من قانون العقوبات الجنائية الروسي. وتنص العقوبة القصوى وفق هذه المادة، على السجن لفترة تصل إلى 12 عاما وغرامة تصل إلى 700 ألف روبل".

وبهذا القرار القضائي، بات أنصار AUE، متساوين في العقوبة مع أتباع الفاشية أو الإسلاميين الراديكاليين. وتقوم هذه المنظمة شبه الشبابية، بنشر وترويج مفاهيم اللصوص والسجون بين القاصرين، وتقوم بابتزاز الأموال، لتحويلها بعد ذلك للقابعين في السجون.

المصدر: لينتا رو