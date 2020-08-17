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العثور على أجهزة مراقبة في سيارة ملحق عسكري روسي بإحدى الدول الأوروبية

أخبار روسيا

العثور على أجهزة مراقبة في سيارة ملحق عسكري روسي بإحدى الدول الأوروبية
Reuters
صورة تعبيرية
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استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال سفارة هولندا في موسكو، احتجاجا على أجهزة التتبع التي عثر عليها في سيارة الملحق العسكري الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "في 17 أغسطس، تم استدعاء القائمة بالأعمال الهولندية في روسيا د. بيكر كيولينغ إلى وزارة الخارجية الروسية. حيث تم الإعراب عن احتجاج شديد للجانب الهولندي على خلفية اكتشاف معدات تعقب في السيارة الرسمية للملحق العسكري الروسي في هولندا".

وأكدت الوزارة على أنه "تم إبلاغ الجانب الهولندي بضرورة اتخاذ إجراءات شاملة على الفور لمنع مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. مع الإشارة إلى أن مثل هذه الأعمال غير الودية تعقد العلاقات الثنائية المعقدة بالفعل".

المصدر: نوفوستي

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