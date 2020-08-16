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الاشتباه بإصابة صحفيين رافقوا رئيس الوزراء الروسي بكورونا

أخبار روسيا

الاشتباه بإصابة صحفيين رافقوا رئيس الوزراء الروسي بكورونا
Sputnik DMITRY ASTAKHOV
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أثناء جولة عمله في الشرق الأقصى الروسي
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أكد المكتب الصحفي للحكومة الروسية أن عدة صحفيين من المجموعة المرافقة لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في جولته بالشرق الأقصى الروسي، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الصحفي يوم الأحد، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية وعزل الصحفيين وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.

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وأشار إلى أن ذلك لن يؤثر على جدول أعمال رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق تم تأكيد إصابة مفوض الرئيس الروسي في دائرة الشرق الأقصى الفدرالية يوري تروتنيف بفيروس كورونا، مما أجبره عن الامتناع عن المشاركة في جولة العمل لرئيس الوزراء، التي يقوم بها من 13 وحتى 18 أغسطس.

وفي أواخر أبريل الماضي أصيب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين نفسه بفيروس كورونا، وتعافى منه في وقت لاحق في منتصف مايو الماضي.

المصدر: تاس

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