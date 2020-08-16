روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ أبريل الماضي بواقع 4969

سجلت روسيا اليوم الأحد، أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ 19 أبريل الماضي، بلغت 4969 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كذلك أظهرت آخر الأرقام والبيانات الرسمية انخفاضا في عدد الوفيات حيث تم تسجيل 68 حالة وفاة مقارنة بـ119 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا، اليوم الأحد، إن 25.8% من المصابين الجدد لم تكن لديهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وسجلت السلطات الصحية 3557 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 732968 شخصا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 15685 حالة، وارتفع إجمالي المصابين إلى 922853 شخصا.

ويعتبر معدل الوفيات جراء تفشي الوباء في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT