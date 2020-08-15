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"سو-27" تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

أخبار روسيا

Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز "سو-27"، اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز EP-3E Aries فوق البحر الأسود حاولت الاقتراب من أجواء روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "اقترب طاقم المقاتلة الروسية بطائرته لمسافة آمنة من الجسم الجوي، وتعرف عليه كطائرة استطلاع من طراز EP-3E تابعة للبحرية الأمريكي".

وذكرت الوزارة، أن الطائرة الأجنبية استدارت وابتعدت عن الحدود الروسية لدى اقتراب المقاتلة الروسية منها.

المصدر: تاس

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