"سو-27" تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز "سو-27"، اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز EP-3E Aries فوق البحر الأسود حاولت الاقتراب من أجواء روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "اقترب طاقم المقاتلة الروسية بطائرته لمسافة آمنة من الجسم الجوي، وتعرف عليه كطائرة استطلاع من طراز EP-3E تابعة للبحرية الأمريكي".

وذكرت الوزارة، أن الطائرة الأجنبية استدارت وابتعدت عن الحدود الروسية لدى اقتراب المقاتلة الروسية منها.

المصدر: تاس