رئيس مركز "غاماليا": نأمل أن يتم توفير اللقاح ضد كورونا للروس بالكامل خلال عام

يأمل ألكسندر غينسبرغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن يتم خلال 9-12 شهرا إنتاج ما يلزم لمواطني روسيا، من لقاح Sputnik V المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المركز الذي قام بتطوير اللقاح: "من المهم بالنسبة لنا أن نفهم، متى سنتمكن بهذا القدر أو ذاك، من تغطية احتياجات البلد من اللقاح. وآمل أن يتم ذلك في غضون 9-12 شهرا".

وأضاف غينسبرغ القول أيضا، إن عمليات التسليم الأولى للعقار ستتم في 10-15 منطقة في البلاد، لكنه لم يحدد أي مناطق بالذات.

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ووفقا له، فإن تكنولوجيا تصنيع اللقاح الروسي مماثلة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

في وقت سابق، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، أن العاملين في المجال الطبي والعاملين في المدارس سيكونون أول من يتلقى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: تاس