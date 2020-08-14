 
مباشر

مينسك تسلم موسكو 32 مواطنا روسيا احتجزتهم بشبهة التخطيط لإثارة الشغب عشية الانتخابات

أخبار روسيا

مينسك تسلم موسكو 32 مواطنا روسيا احتجزتهم بشبهة التخطيط لإثارة الشغب عشية الانتخابات
YouTube / RBK
أحد المواطنين الروس المحتجزين في لحظات توقيفه من قبل القوات الأمنية البيلاروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj0s

سلمت السلطات البيلاروسية موسكو اليوم الجمعة، 32 من 33 مواطنا روسيا كانت احتجزتهم بشبهة التخطيط لأعمال شغب في البلاد عشية الانتخابات.

إقرأ المزيد
لوكاشينكو يكشف عن رسالة من بوتين بشأن قضية الروس المحتجزين لدى مينسك
لوكاشينكو يكشف عن رسالة من بوتين بشأن قضية الروس المحتجزين لدى مينسك

وأكدت النيابة العامة أن الـ32 مواطنا روسيا عبروا حدود روسيا، وأن المواطن الثالث والثلاثين الذي يحمل أيضا الجنسية البيلاروسة قد بقي في بيلاروس.

وذكر البيان أن عملية التسليم جرت بما يتفق مع قواعد القانون الدولي وتشريعات البلدين، مضيفا أن "الأجهزة الروسية المعنية ستواصل استيضاح الوضع حول قضية هؤلاء المواطنين".

وقبل أيام، أعلنت السلطات البيلاروسية عن احتجاز 33 مواطنا روسيا، بدعوى أنهم من عناصر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وادعت السلطات البيلاروسية أن المذكورين وصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية.

لكن روسيا رفضت هذا الاتهام لمواطنيها، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا