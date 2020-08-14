مينسك تسلم موسكو 32 مواطنا روسيا احتجزتهم بشبهة التخطيط لإثارة الشغب عشية الانتخابات

سلمت السلطات البيلاروسية موسكو اليوم الجمعة، 32 من 33 مواطنا روسيا كانت احتجزتهم بشبهة التخطيط لأعمال شغب في البلاد عشية الانتخابات.

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وأكدت النيابة العامة أن الـ32 مواطنا روسيا عبروا حدود روسيا، وأن المواطن الثالث والثلاثين الذي يحمل أيضا الجنسية البيلاروسة قد بقي في بيلاروس.

وذكر البيان أن عملية التسليم جرت بما يتفق مع قواعد القانون الدولي وتشريعات البلدين، مضيفا أن "الأجهزة الروسية المعنية ستواصل استيضاح الوضع حول قضية هؤلاء المواطنين".

وقبل أيام، أعلنت السلطات البيلاروسية عن احتجاز 33 مواطنا روسيا، بدعوى أنهم من عناصر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وادعت السلطات البيلاروسية أن المذكورين وصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية.

لكن روسيا رفضت هذا الاتهام لمواطنيها، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

المصدر: نوفوستي