وزير الصناعة والتجارة الروسي يتصدر قائمة الوزراء الأكثر دخلا

تصدر وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قائمة أعضاء الحكومة الأكثر دخلا وفقا لنتائج العام الماضي، حيث تجاوزت عائداته الـ586 مليون روبل (8 ملايين دولار).

وبناء على الإقرارات المالية لكبار الموظفين الروس التي تم نشرها اليوم الجمعة، يأتي نائب رئيس الوزراء الجديد رئيس مجموعة "غازبروم ميديا" دميتري تشيرنيشينكو في المرتبة الثانية بـ432,3 مليون روبل (5,87 مليون دولار).

أما المرتبة الثالثة فقد شغلها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف المبعوث المفوض للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية بـ180 مليون روبل (أكثر من 2,4 مليون دولار).

المصدر: إنترفاكس