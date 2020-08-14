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بوتين يعين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية سفيرا في لبنان

أخبار روسيا

بوتين يعين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية سفيرا في لبنان
Sputnik Императорское Православное Палестинское Общество
السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف
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عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدبلوماسي البارز الكسندر روداكوف سفيرا جديدا فوق العادة لروسيا في لبنان، ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية.

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وتم نشر المرسوم الرئاسي الذي عين بوتين بموجبه روداكوف سفيرا في لبنان اليوم الجمعة على البوابة الرسمية القانونية للكرملين.

وجاء في المرسوم "تم تعيين الكسندر نيكولايفيتش روداكوف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية". 

وشغل روداكوف سابقا منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو رئيس القسم الدولي في الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية.

وبموجب مرسوم آخر، أعفى الرئيس بوتبن السفير ألكسندر زاسبكين، الذي ترأس البعثة الدبلوماسية الروسية في بيروت منذ عام 2010، من منصبه.

المصدر: "تاس"

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