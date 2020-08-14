روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

قال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم إن عدد المصابين بالفيروس في روسيا ارتفع بمقدار 5065 حالة خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 912823 حالة.

وبحسب معطيات المركز، فإن النمو اليومي لعدد المرضى بكوفيد-19، لليوم الثالث عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.

وتم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 688 إصابة جديدة، و159 في بطرسبورغ، و156 في مقاطعة موسكو.

المصدر: تاس