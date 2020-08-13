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إصابة مفوض بوتين بفيروس كورونا

أخبار روسيا

إصابة مفوض بوتين بفيروس كورونا
Sputnik
يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الممثل المفوض للرئيس الروسي في الشرق الأقصى
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أكدت نتائج التحليل الثاني إصابة يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء مفوض الرئيس في الشرق الأقصى الروسي، بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيمور تشيرنيشيف مساعد تروتنيف اليوم، إن الأخير مصاب بمرض كوفيد-19، وأضاف: "الفحوص التي خضع لها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، أظهرت نتيجة إيجابية".

وأشار تشيرنيشيف إلى أنه وفقا لمتطلبات الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن "روس بوتريب نادزور"، سيواصل تروتنيف الامتثال لنظام العزلة الذاتية والعمل عن بعد.

المصدر: إزفيستيا

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