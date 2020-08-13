في أول تعليق على استقالة الحكومة اللبنانية.. روسيا ترفض تسييس المساعدات وأي تدخل في شؤون لبنان

أكدت روسيا دعمها لوحدة وسيادة لبنان، ومعارضتها لأي تدخل بشؤونه الداخلية وتسييس المساعدات المقدمة له، تعقيبا على استقالة الحكومة اللبنانية ومحاولات دول فرض تصورها للحكومة الجديدة.

إقرأ المزيد

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعم تقليديا سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها.

وأضافت اليوم الخميس في أول تعقيب على استقالة الحكومة اللبنانية: "تنظر روسيا إلى الأحداث السياسية الجارية في لبنان على أنها شأن داخلي خاص، وتدعو إلى توافق وطني دون تدخل خارجي".

وقالت "نعتبر الوضع السياسي الراهن والأحداث السياسية شأنا داخليا بحتا للبنان. وتقليديا، نحن ندعم سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تدعو إلى حل جميع القضايا المستعصية على الأجندة السياسية الداخلية اللبنانية في المجال القانوني، من خلال الحوار والوصول إلى توافق وطني واسع دون تدخل خارجي.

وتخشى روسيا من محاولات بعض القوى تسييس تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

المصدر: "تاس"