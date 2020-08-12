عسكريون يمنيون يحاولون اقتحام سفارة بلادهم في موسكو

حاول عسكريون يمنيون اقتحام مقر سفارة بلادهم في موسكو مساء اليوم الأربعاء، مطالبين بعودتهم إلى وطنهم.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر قوله إن نحو 20 عسكريا يمنيا ممن تلقوا التعليم في أكاديمية عسكرية بموسكو، تجموا بالقرب من السفارة اليمنية، وعبروا عن غضبهم بسبب رفض موظفي السفارة إعادتهم إلى الوطن على خلفية القيود المفروضة على الرحلات الخارجية في ظل وباء فيروس كورونا.

وحاول 6 منهم اقتحام السفارة، وتم توقيفهم من عناصر الأمن واقتيادهم إلى مركز للشرطة.

ولم يصدر الأمن الروسي أي بيان حول الحادث.

وأضافت وكالة "تاس" أنه سيتم تحرير محضر بشأن ارتكاب الموقوفين مخالفة إدارية، قبل إطلاق سراحهم.

وأكدت المصادر أن الوضع الأمني في محيط السفارة اليمنية يسوده الهدوء حاليا، وأن موظفي السفارة يعملون من أجل التوصل إلى أسباب الواقعة.

المصدر: وكالات