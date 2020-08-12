مقاتلة "سو-27" الروسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات المسلحة الروسية، اعترضت طائرتي استطلاع أمريكيتين قرب الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن وسائل المراقبة الروسية رصدت اليوم الأربعاء هدفين يقتربان من الحدود الروسية فوق مياه البحر الأسود.

وأقلعت مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتحديد هوية الهدفين، وتأكدت من أنهما طائرتي استطلاع RC-135 وP-8A Poseidon للقوات الأمريكية.

وعادت الطائرة الروسية إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرتان الأمريكيتان مسارهما.

وأكدت وزارة الدفاع أن المقاتلة الروسية لم تسمح بانتهاك الحدود الروسية، وأن تحليقها نفذ بالتوافق مع جميع القواعد الدولية للطيران.

المصدر: RT