سلاح الجو الروسي في عيده الـ 108

هنأ وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، الطيارين العسكريين في الذكرى 108 لتأسيس سلاح الجو الروسي، متمنياً لهم سماء مسالمة.

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وقال وزير الدفاع في برقية التهنئة: "نحن حقا فخورون بمآثر الطيارين والملاحين والمتخصصين في الطيران، وننحني أمام شجاعتهم الاستثنائية وصلابتهم التي ظهرت في المعارك من أجل حرية واستقلال الوطن الأم".

وشدد شويغو على أن سلاح الجو الروسي اليوم هو أهم عنصر في القوات الفضائية الجوية، مضيفا أن "ورثة النصر العظيم من العسكريين والموظفين المدنيين في التشكيلات والوحدات والمنظمات، يكرمون بقداسة أولئك الذين دافعوا عن استقلال وطنهم قبل 75 عاما".

ولفت وزير الدفاع الرسي في برقيته إلى أن الطيارين الحربيين يواصلون بشرف التقاليد المجيدة للأجيال الأقدم، وينفذون بنجاح "المهام لضمان أمن البلاد، والقضاء على الإرهاب الدولي في سوريا، وإتقان الأسلحة والمعدات الحديثة بمهارة، والمشاركة بنشاط في تقديم المساعدة في القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ".

وقال وزير الدفاع الروسي مخاطبا العاملين في سلاح الجو: "أهنئ من الأعماق أفراد القوات الجوية بعيدهم المهني. وأود أن أعبر عن الامتنان الخاص للمحاربين القدامى. خبرتكم وإحساسكم العالي بالمسؤولية عن مصير الدولة لا يزال مطلوبا حتى اليوم. أتمنى لكم مخلصا موفور الصحة والرفاهية والسماء المسالمة والنجاح المتواصل في الخدمة، والكد من أجل خير الوطن".

يذكر أن الطيران العسكري الروسي تأسس في 12 أغسطس عام 1912، وفي 1 أغسطس 2015، تم تشكيل القوات الجوية الفضائية لروسيا الاتحادية والتي ضمت وحدت القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

المصدر: تاس