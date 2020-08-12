صوت من عمق 108 أمتار.. في الذكرى العشرين لغرق الغواصة النووية الروسية "كورسك"

ترك أحد ضباط الغواصة النووية كورسك التي تحيي روسيا اليوم الذكرى العشرين لغرقها في بحر بارنتس، رسالة نادرة كشفت جوانب من هذه الكارثة الكبرى في ساعاتها الأخيرة.

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وتسببت الكارثة التي تعرضت لها الغواصة الروسية كورسك، إثر انفجار توربيد أثناء تدريبات في بحر بارنتس، بوفاة طاقم مكون من 118 شخصا، إلا أن 23 ضابطا وبحارا بقوا على قيد الحياة لفترة أطول.

في تلك اللحظات الرهيبة التي أعقبت الانفجار، تجمع البحارة الذين نجوا في القاطع التاسع من الغواصة الغارقة على عمق 108 أمتار.

وسجّل أحد الضباط الشجان الموقف، وكتب رسالة فريدة عكست رباطة جأش أسطورية، عُثر عليها في مغلف عازل بأحد جيبوبه بعد انتشال الضحايا.

بكلمات مقتضبة، ولكنها ثقيلة وموجعة، كتب النقيب ديمتري كوليسنيكوف، البالغ من العمر حينها 26 عاما، رسالة عكست مثالا فريدا على ضبط النفس وقوة العزيمة قال فيها:

المكان مظلم هنا للكتابة، لكني سأحاول باللمس. يبدو أنه لا توجد فرصة: النسبة 10-20%... دعونا نأمل على الأقل أن يقرأها شخص ما... هنا قائمة بأفراد الطاقم الموجودين في القاطع التاسع وسيحاولون الخروج. تحياتي للجميع! لا داعي لليأس.

وعلى ظهر ورقة انتزعت من مفكرة، خصّ كوليسنيكوف الذي تزوج قبل 4 أشهر من وقوع الكارثة، عروسه ببضعة أسطر.

في ذلك الظلام الكالح والبرد الشديد، في أعماق البحر، وجد هذا الضابط في تلك اللحظات الرهيبة القوة في نفسه لمخاطبة زوجته، وتوثيق ما حدث في الساعات الأخيرة من تلك الكارثة المشهودة.

المصدر: RT