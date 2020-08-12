روسيا تسجل 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا عن وفاة 129 شخصا وتسجيل 5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا إن 7123 مصابا شفوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298.

وأوضح المركز أن 27.5% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي لم تكن لديها أي عوارض للمرض.

ورغم أن روسيا تعد الرابعة عالميا من حيث الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أن معدل الوفيات يعتبر ضعيفا مقارنة بالدول الأخرى.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 20.3 ملايين إصابة، وحصد الوباء أرواح أكثر من 741 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات