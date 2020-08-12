الهيئة الروسية المختصة تكشف حصيلة المطهرات التي تم تسجيلها في البلاد

قالت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين أنها سجّلت منذ بداية العام الجاري 292 مادة مطهرة.

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وأفادت الهيئة الروسية بأن 112 من إجمالي هذه المطهرات خاصة بالجلد، لافتة إلى أنها ومنذ عام 2010، سجّلت 4308 مواد مطهرة، بينها 499 للجلد.

وذكرت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك أن جميع هذه المطهرات مرت بمجموعة متكاملة من الدراسات الضروروية لتحديد مدى فعاليتها وسلامتها وامتثالها للقواعد التنظيمية والصحية السارية.

علاوة على ذلك، أفيد بأنه نظرا إلى تفاقم الوضع الصحي والوبائي الناجم عن انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد، يجري البت في المستندات المقدمة إلى إدارة التسجيل الرسمية الخاصة بوسائل التطهير، في أقصر وقت ممكن.

وكان أعلن في 4 أغسطس أن شركة "تاكسكوم"، قد قامت بتحليل إحصاءات مبيعات المطهرات ومعدات الوقاية الشخصية في روسيا، وتبيّن أن مبيعات القفازات والمطهرات انخفضت في البلاد.

المصدر: iz.ru