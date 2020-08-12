مجموعة استطلاع تدمر منصات لإطلاق الصواريخ وراء خطوط "العدو" في تدريبات جنوب روسيا

تسللت مجموعة استطلاع وراء خطوط العدو المفترض من أجل تدمير منصاته لإطلاق الصواريخ، ضمن تدريبات تجري في إقليم كراسنودار بجنوب غرب روسيا.

وجاء في بيان أصدرته قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أفراد المجموعة ساروا مسافة طويلة إلى منطقة محددة لهم لتنفيذ مهام استطلاع وتخريب، واكتشفوا فيها منصات لإطلاق الصواريخ وحيدوا حراسها ثم قاموا بتفخيخها.

كما أشار البيان إلى أن أفراد المجموعة زرعوا الألغام على طريق عودتهم من المنطقة المذكورة لمنع مطاردتهم.

وجرى التدريب بمشاركة أكثر من 1500 جندي وحوالي 200 آلية عسكرية، ومروحيات من طرازي "مي-8 أ م ت ش" و"مي-35".

وكشف البيان أيضا أن تدريب قوات الاستطلاع جرى في إطار التدريبات الخاصة لقوات المنطقة الجنوبية، التي تجرى تمهيدا لتدريبات "القوقاز-2020" الكبيرة.

المصدر: تاس