منظمو الرحلات السياحية من روسيا إلى تركيا يوضحون هدف القواعد الجديدة بشأن الأمتعة المحمولة

أوضحت الشركات الروسية المنظمة للرحلات السياحية إلى تركيا هدف القواعد الجديدة المفروضة على نقل حقائب اليد على متن الطائرات المتجهة إلى هذا البلد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن ممثلي الشركات الروسية للسياحة قولهم إن القيود الجديدة تم فرضها بطلب من الجانب التركي من أجل تسريع عملية الصعود إلى الطائرة وتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة Coral Travel الروسية: "لقد أصدرت وزارة النقل التركية بلاغا في شهر يونيو، يفرض على شركات الطيران قيودا على نقل الأمتعة في الصالون بغية منع انتشار فيروس كورونا. والغرض من هذه القواعد هو تقليل ازدحام الركاب في ممر الطائرة أثناء تحميلهم الأمتعة على الرفوف فوق المقاعد، وتقليص عدد الاتصالات بين الركاب والمضيفين".

من جانبها، أشارت شركة Turkish Airlines إلى أن هذه القواعد إجراء مؤقت ويهدف إلى إتاحة فرصة التزام المسافرين بالتباعد الاجتماعي وتقليص التحركات داخل الطائرة.

يذكر أنه بعد استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات التركية في مطلع أغسطس الجاري، عدلت شركات الطيران القواعد المتعلقة بنقل الأمتعة اليدوية للركاب، حيث يسمح للمسافر الآن بأخذ حقيبة يد سواء للرجال والنساء، ومستلزمات النظافة للأطفال وغذاء الأطفال، وجهاز حاسوب محمول في حقيبة، إلى صالون الطائرة.

فيما بات ممنوعا حمل عصي المشي والمظلات ومعدات التصوير الفوتوغرافي والكاميرات وحقائب السفر الصغيرة والحقائب التي لا يزيد وزنها عن 5 كيلوغرامات، وكان يُسمح في السابق بحملها في الصالون.

وانتهاك المسافر لهذه القواعد قد يتسبب بمنعه من السفر على متن الطائرة.

وقد طبقت القواعد الجديدة قرابة جميع شركات الطيران التي تنفذ الرحلات المنظمة ورحلات "تشارتر" إلى المنتجعات التركية، وبينها شركات Turkish Airlines وS7، وUral Airlines، و"روسيا" وRoyal Flight، وAzur Air، وغيرها.

المصدر: إنترفاكس