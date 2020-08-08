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قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن تدعوان المتظاهرين إلى سلمية الاحتجاجات وضبط النفس

أخبار روسيا

قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن تدعوان المتظاهرين إلى سلمية الاحتجاجات وضبط النفس
Reuters
بيروت 08/08/2020
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دعت كل من قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المتظاهرين لضبط النفس والتظاهر السلمي بعيدا عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت قيادة الجيش في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع، داعية المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، وذكّر البيان أن للجيش شهداء أيضا جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.

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كذلك أصدرت قوى الأمن بيانا قالت فيه إنها تتفهم الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي، بعيدا عن كل أشكال العنف والاعتداء، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام.

هذا وخرجت تظاهرة عصر اليوم السبت في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، شابها بعض التوتر إذ اجتمع المتظاهرون  في محيط البرلمان اللبناني، وقاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة.

المصدر: وكالات 

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