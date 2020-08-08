قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن تدعوان المتظاهرين إلى سلمية الاحتجاجات وضبط النفس

دعت كل من قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المتظاهرين لضبط النفس والتظاهر السلمي بعيدا عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت قيادة الجيش في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع، داعية المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، وذكّر البيان أن للجيش شهداء أيضا جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.

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تعرب قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا، وتذكّر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، وتذكّر أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ pic.twitter.com/mpFVwXxFiP — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 8, 2020

كذلك أصدرت قوى الأمن بيانا قالت فيه إنها تتفهم الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي، بعيدا عن كل أشكال العنف والاعتداء، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام.

تتفهّم #قوى_الأمن الداخلي الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيداً عن كل اشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة, وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام. pic.twitter.com/Dibj1u5vKZ — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 8, 2020

هذا وخرجت تظاهرة عصر اليوم السبت في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، شابها بعض التوتر إذ اجتمع المتظاهرون في محيط البرلمان اللبناني، وقاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة.

المصدر: وكالات