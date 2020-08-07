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الأركان الروسية تحدد شروط استخدام روسيا للسلاح النووي

أخبار روسيا

الأركان الروسية تحدد شروط استخدام روسيا للسلاح النووي
Sputnik RAMIL SITDIKOV
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أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال تعرضها لأي هجوم صاروخي.

وجاء في مقال، أعدته هيئة الأركان ونشرته صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن أي صاروخ يطلق باتجاه روسيا، سيتم التعامل معه على أنه نووي في غياب إمكانية التأكد من نوع رؤوسها القتالية.

وأضافت الأركان العامة أن القيادة العسكرية الروسية ستتلقى فورا معلومات عن إطلاق الصاروخ وستحدد حجم الرد، مشيرة إلى أن روسيا ستعتبر أن هدف العدو هو القضاء عليها.

وأشارت إلى أن روسيا حددت "الخطوط الحمراء" التي لا يتعين على أحد أن يتخطاها، وإلا فسيكون الرد الروسي قاهرا.

كما لفتت الأركان الروسية إلى أن انتهاء سريان معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسحلة الهجومية الاستراتيجية من شأنه أن يضع العالم على شفا الكارثة النووية.

المصدر: نوفوستي

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