مشاهد جديدة لإطلاق صواريخ "إسكندر- إم" الروسية الضاربة

نشرت قناة تلفزيون "زفيزدا" مقطع فيديو لإطلاق صواريخ "إسكندر- إم" خلال عملية استنفار عاجل في موقع تدريب "كابوستين يار" في منطقة أستراخان الواقعة بجنوب غربي روسيا.

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ويظهر في اللقطات المصورة تحضير أطقم هذه المنظومة الصاروخية للتدريبات النارية، وكذلك توجيه ضربة صاروخية نحو أهداف العدو الافتراضي.

وتمرنت الطواقم خلال هذه التدريبات على المعايير الخاصة بتحويل منصات الإطلاق من وضع السير إلى الوضع القتالي.

وجرى تنفيذ الضربات الصاروخية من قبل وحدات الاستطلاع الضاربة، وفق بيانات تعيين الهدف التي تم تلقيها مباشرة من حيث التوقيت، من الطائرات المسيرة طراز "أورلان – 10".

ويقول بيان وزارة الدفاع الروسية إن جميع الاهداف الافتراضية الواقعة على مسافة 90 كيلو مترا، أصيبت بدقة عالية.

المصدر: نوفوستي