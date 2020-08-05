بالفيديو.. "سو-27" تبعد طائرتين أمريكيتين عن سماء روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض مقاتلة "سو-27" طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود، وإبعادهما عن أجواء روسيا.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان عنها اليوم الأربعاء إلى أنه تم رصد هدفين فوق المياه المحايدة بالبحر الأسود، وهما يقتربان من الحدود الروسية وأقلعت مقاتلة "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، للتحقق من هويتهما.

وأضافت وزارة الدفاع أن الهدفين اللذين تم اعتراضهما، هما طائرتا استطلاع أمريكيتان RC-135 وP-8A Poseidon.

وأكدت أن المقاتلة منعت الطائرتين من انتهاك الأجواء الروسية، وعادت إلى قاعدتها بعد أن أجبرتهما على تغيير مسارهما بعيدا عن سماء روسيا.

المصدر: نوفوستي