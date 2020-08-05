روسيا: لن نرسل مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أنها لن تراقب الانتخابات الرئاسية في بيلاروس المقررة الأحد المقبل، لأنها لم تتلق دعوة من الجانب البيلاروسي، وأيضا بسبب وباء فيروس كورونا.

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وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا للصحفيين اليوم الأربعاء: "لم تتلق لجنة الانتخابات المركزية الروسية دعوة رسمية تقليدية من زملائها البيلاروسيين".

وأضافت بامفيلوفا أن المراقبين عن روسيا لن يشاركوا أيضا من خلال بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعثة رابطة الدول المستقلة، موضحة أن البعثة الدولية تلقت الدعوة من الجانب البيلاروسي بعد فوات الأوان، بينما ترى لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنه لا يمكن إرسال ممثلين عنها ضمن بعثة رابطة الدول المستقلة نظرا لموقف القيادة البيلاروسية "الغريب نوعا ما" من وباء فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس أنها لم توجه دعوات إلى نظرائها في الدول الأخرى، وبينها روسيا، لمراقبة الانتخابات المقبلة بسبب الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات