كورونا في روسيا.. تسجيل 5204 إصابات و139 وفاة جديدة خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5204 إصابات و139 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 5159 إصابة و144 وفاة في إحصائية أمس الثلاثاء.

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بذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في روسيا حتى الآن 866627، منها 14490 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 25% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وذكر التقرير أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 669026 بعد تعافي 7555 مريضا خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 183111 حالة نشطة.

يتبع..