شويغو: جميع المشاركين في "ألعاب الجيش-2020" سيخضعون لحجر صحي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن جميع المشاركين في الألعاب العسكرية الدولية هذا العام سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين واختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

تصريح شويغو جاء خلال اجتماع في وزارة الدفاع تحضيرا لدورة الألعاب العسكرية الدولية السادسة التي ستنطلق بالتزامن مع المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا-2020" (الجيش -2020) في 23 أغسطس.

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وقال شويغو خلال مشاركته في الاجتماع عبر الهاتف: "أود أن أؤكد أنه خلال المسابقة سيتم توفير الظروف اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي، وسيخضع جميع المشاركين في المسابقة لحجر صحي لمدة أسبوعين واختبار إلزامي".

وأضاف أنه سيتم تعقيم أماكن المسابقة وإقامة الفرق المشاركة بشكل منتظم والحفاظ على مسافة التباعد بين المشاركين والمتفرجين.

وذكر وزير الدفاع الروسي أنه في الفترة من 23 أغسطس إلى 5 سبتمبر سيستعرض أكثر من 160 فريقا من 30 دولة مهاراتهم القتالية على أراضي خمس دول، مشيرا إلى أن برنامج الألعاب سيشمل "نادي المشجعين" ومختلف الفعاليات الفنية والتثقيفية والتعليمية.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن الضيوف والمشاركون من زيارة "الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة، والنصب التذكاري التاريخي "طريق الذاكرة"، ومتحف "حقل النصر" في الهواء الطلق.

المصدر: وكالات