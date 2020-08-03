وزير روسي: سنسجل رقما قياسيا تاريخيا هذا العام في إنتاج أجهزة تهوية الرئتين

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن البلاد ستسجل رقما قياسيا تاريخيا هذا العام، في إنتاج أجهزة تهوية الرئتين الاصطناعية.

وأضاف، أنه سيتم إنتاج في هذه السنة، إنتاج من 12 إلى 15 ألف قطعة من هذا النوع.

وتابع الوزير القول: "في غضون عام، سيتم إنتاج وبيع حوالي 7 آلاف جهاز، فقط داخل الدولة بموجب عقد حكومي. هناك أيضا طلبات تعاقدت عليها المناطق سابقا، بالإضافة إلى عقود التصدير- في المجموع، أعتقد أنه سيتم إنتاج حوالي 12 ألف جهاز هذا العام في روسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الإنتاج الاحتياطي، سنتمكن من إنتاج ما يصل إلى 15 ألف جهاز هذا العام".

المصدر: تاس