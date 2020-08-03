روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أشهر

سجلت روسيا اليوم الاثنين 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.

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وذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي، أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا للحالات الجديدة مع تسجيل 693 إصابة و13 وفاة اليوم مقابل 664 إصابة و12 وفاة أمس، لترتفع الحصيلة إلى 243406 إصابات و4498 وفاة.

ومع تماثل 842 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي بلغ عدد المتعافين 182184 شخصا، أي 75% من مجموع المصابين في المدينة.

المصدر: RT