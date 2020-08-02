بوتين يهنئ المظليين بعيد قوات الإنزال الجوي الـ90

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم المظليين بمرور 90 عاما على تأسيس قوات الإنزال الجوي بالجيش الروسي، الذي يحتفل به في 2 أغسطس من كل عام.

وفي تهنئته، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجيل الحالي من جنود وضباط هذه القوات، يواصلون المحافظة على تقاليدها العريقة، ويتفانون خلال التدريب، ويظهرون الولاء للقسم والوطن بشكل لا تشوبه شائبة.

ونوه الرئيس بدور المظليين الروس الكبير، خلال بعثات حفظ السلام والعمليات الخاصة.

وقال بوتين: "يحق لكم تماما الافتخار بالتاريخ المجيد الأسطوري للقوات المحمولة جوا".

وأعرب الرئيس عن امتنانه وشكره الخاص للمظليين الأبطال والمحاربين القدماء الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف: "وبالطبع، في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر، أوجه كلمات خاصة من الامتنان والشكر إلى المظليين الأبطال والمحاربين القدماء الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى".

المصدر: وكالات