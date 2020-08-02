روسيا تسجل 5427 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تبلغ 850 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 5427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 5462 في اليوم السابق، لترتفع الحصيلة إلى 850870 حالة.

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وأفادت النشرة اليومية لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا بأن إجمالي الوفيات وصل إلى 14128 بعد تسجيل 70 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 95 حالة في الإحصائية السابقة.

وبتماثل 3649 مريضا للشفاء خلال آخر 24 ساعة بلغ إجمالي المتعافين 650173 شخصا.

وحسب بيانات المركز، فإن 28,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهد معدل الحالات اليومية في العاصمة موسكو تراجعا طفيفا مع تسجيل 664 إصابة و12 وفاة خلال اليوم الماضي مقابل 690 إصابة و13 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ بذلك الحصيلة 242713 حالة، منها 4485 وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 181342 بعد تسجيل 761 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT