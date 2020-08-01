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كبير أطباء مستشفى علاج كورونا في موسكو: بوتين فاجأني

أخبار روسيا

كبير أطباء مستشفى علاج كورونا في موسكو: بوتين فاجأني
Sputnik Alexey Druzhinin
كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا دينيس بروتسينكو يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين - 24 مارس 2020
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أكد كبير الأطباء في مستشفى معالجة المصابين بفيروس كورونا في موسكو دينيس بروتسينكو، أن بعض الموظفين في المستشفى لم يتعرفوا على الرئيس فلاديمير بوتين عندما وصله بزيارة مفاجئة.

وقال بروتسينكو الذي يتولى منصب كبير الأطباء في المستشفى رقم 40 الواقع في ضاحية كوموناركا جنوب غربي موسكو لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إن زيارة بوتين إلى المستشفى في 24 مارس الماضي كانت مفاجأة تامة بالنسبة له.

وأوضح بروتسينكو أنه زار في ذلك اليوم معهد سكليفاسوفسكي وكان من المقرر أصلا أن يستقبل لدى عودته إلى المستشفى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

وذكر الطبيب أنه، عندما عاد رأى هناك سوبيانين برفقة مسؤولين آخرين وتوجه العمدة إليه بالقول: "لماذا تقف هنا؟ رحب واستقبل ضيفك"، ثم وصلت إلى المكان سيارة رئيس البلاد.

ولفت كبير الأطباء إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أمنية مشددة في المستشفى خلال زيارة بوتين.

وتابع: "علاوة على ذلك، لم يعرف الأطباء والممرضات اللذين رأوا الرئيس فقط في قسم العناية المركزة وغرفة الطوارئ.. لم يعرفوا إلا من النشرات الإخبارية المسائية من هو الشخص الذي كان بزي واق أصفر وقال لهم: شكرا على عملكم يا شباب، اصمدوا!".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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