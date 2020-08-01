اصطدام صهريج وقود بطائرة في مطار بموسكو

اصطدم صهريج بمقدمة طائرة ركاب كان يحاول تزويدها بالوقود في مطار شيريميتيفو قرب العاصمة الروسية، ما أسفر عن تحطم كابينة قيادة شاحنة الصهريج وتهشم مقدمة الطائرة.

وقع الحادث حين دخلت شاحنة وقود تحت أنف طائرة جاثمة في المطار وهي في طريقها لتزويدها بالوقود.

⚡В Шереметьево бензовоз въехал в самолёт. К счастью, никто не пострадал, но авиалайнер пришлось отстранить от полетов. pic.twitter.com/JESpOYedkI — Москва 24 (@infomoscow24) August 1, 2020

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، ولكن الشاحنة-الصهريج خرجت من الخدمة، وتم وقف الطائرة عن القيام برحلات جوية إلى أن يتم إصلاح ما أفسده الصهريج فيها.

المصدر:RT