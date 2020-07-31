 
مباشر

بوتين يقر اعتماد تأشيرة إلكترونية موحدة للأجانب

أخبار روسيا

بوتين يقر اعتماد تأشيرة إلكترونية موحدة للأجانب
Sputnik Kirill Kallinikov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oflm

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة قانونا يعتمد تأشيرة إلكترونية موحدة تتيح للأجانب زيارة روسيا مرة واحدة سنويا ولفترة محددة بلا دعوة.

وسيكون بإمكان المواطنين الأجانب الاستفادة من التأشيرة الجديدة اعتبارا من مطلع العام القادم لزيارة روسيا لأغراض السياحة والمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

وستكون التأشيرة صالحة لفترة لا تزيد عن 60 يوما، وسيسمح لحامليها بالإقامة 16 يوما فقط.

وسيتم استخراج التأشيرة الإلكترونية بناء على قرار من وزارة الخارجية في غضون أربعة أيام منذ طلبها عبر الإنترنيت.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا