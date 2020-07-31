 بوتين يفسخ اتفاقية مع كازاخستان حول محطة رادار

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على قانون يقضي بفسخ اتفاقية عام 2014 مع كازاخستان بشأن إلحاق مجمع "بلخاش" للدفاع الجوي بالمنظومة الروسية للإنذار من الهجوم الصاروخي.

ويحتوي مجمع "بلخاش" الواقع جنوب شرقي كازاخستان، على محطة رادار "دنيبر"، التي طالما كانت تستخدم كجزء من المنظومتين الروسيتين للإنذار من الهجوم الصاروخي ومراقبة الفضاء، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المجمع أصبح زائدا عن الحاجة بعد تشغيل أربع محطات رادار جديدة في روسيا.

وسيتم نقل الممتلكات الروسية من المجمع إلى روسيا حتى موعد انتهاء سريان الاتفاقية، التي تنص على إمكانية أي طرف الانسحاب منها مع ضرورة الإخطار بذلك قبل انتهاء سريانها بستة أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق، قال قائد قوات الفضاء الروسية ألكسندر غولوفكو، إنه في حين تستطيع محطة الرادار في "بلخاش" الكشف عن أهداف على مسافة تصل إلى 3 آلاف كيلومتر، فإن محطات الرادار الجديدة في بارناول وأومسك بسيبيريا وأرمافير جنوبي البلاد ترصد صواريخ على مسافة 6 آلاف كيلومتر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف تشغيل الرادارات الروسية الموجودة في أراضي دول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث توقفت روسيا عن استخدام محطة الرادار في غابالا بأذربيجان عام 2012.

المصدر: "نوفوستي"