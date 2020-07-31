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روسيا.. تفكيك خلية متطرفة واعتقال أعضائها

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روسيا.. تفكيك خلية متطرفة واعتقال أعضائها
Sputnik
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تمكن رجال الأمن الروس في مقاطعة فولغوغراد، من اعتقال أحد منظمي خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "جماعة التبليغ" وكذلك 5 من أعضاء الخلية.

وقال مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم: "قام رجال الأمن بالتعاون مع عناصر من وزارة الداخلية والحرس الوطني، في مقاطعة فولغوغراد بقطع نشاط خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية جماعة التبليغ المحظورة في روسيا".

وتم فتح قضية جنائية بحق المعتقلين الستة وفقا للمادة 282.2 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (تنظيم نشاط منظمة متطرفة).

وأضاف المصدر، أنه تمت في مكان إقامة المعتقلين، مصادرة كمية كبيرة من المطبوعات المتطرفة الممنوعة في روسيا. كما تم العثور على وثائق أخرى تؤكد مشاركتهم في منظمة "جماعة التبليغ".

المصدر: تاس

 

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