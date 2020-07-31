روسيا تسجل 5482 إصابة و161 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 5482 إصابة و161 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5509 إصابة و129 وفاة في إحصائية الخميس.

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بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 839981، منها 13963 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

ومع تماثل 8755 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 638410، لتبقى هناك 187608 حالات نشطة.

وحسب التقرير، فإن 25,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تم رصد 695 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا مقابل 678 إصابة و12 وفاة أمس الخميس، لتصبح الحصيلة 241359 إصابة، منها 4460 حالة وفاة.

وبلغ عدد حالات الشفاء في المدينة 177907 بعد تعافي 1260 شخصا خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT