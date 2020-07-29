مسؤول روسي: سنسبق العالم في التوصل للقاح ضد كورونا مثلما كنا سباقين في إطلاق أول قمر صناعي

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميتريف، أنه ستتم المصادقة على اعتماد لقاح روسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موعد لا يتجاوز 10 أغسطس المقبل.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في حوار مع شبكة "CNN"، أن العمل جار في هذا الاتجاه.

وقارن دميتريف استباق روسيا باقي الدول في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، بإطلاق أول قمر صناعي في عهد الاتحاد السوفييتي، سنة 1957.

وأضاف دميتريف: "لقد فوجئ الأمريكيون عندما سمعوا إشارات القمر الصناعي (السوفيتي). والأمر نفسه ينطبق على هذا اللقاح، روسيا ستكون الأولى في ذلك".

وأوضح أن العلماء الروس ليس همهم أن يكونوا الأوائل بقدر ما هم حريصون على إنقاذ حياة الناس.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد صرح الأسبوع الماضي، أن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للفئات التي هي أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

المصدر: نوفوستي