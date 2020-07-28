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مذكرة احتجاج من الخارجية الروسية للسفارة البريطانية في موسكو

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مذكرة احتجاج من الخارجية الروسية للسفارة البريطانية في موسكو
علم المثليين
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تلقت السفارة البريطانية في موسكو مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الخارجية الروسية، على رفع علم المثليين فوق مبنى السفارة أواخر يونيو الماضي، وفق ما نقلت "تاس"اليوم عن مصدر دبلوماسي.

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وقال النائب في البرلمان الروسي "الدوما"، فاسيلي بيسكاريف، يوم أمس، إن وزارة الخارجية الروسية أرسلت مذكرات تتعلق برفع أعلام المثليين على سفارات بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وكندا.

في نهاية يونيو، ظهر علم المثليين على السفارة البريطانية في موسكو. وقبل ذلك، رفعت السفارة الأمريكية هذا العلم أيضا، مشيرة إلى أنه "من رسم الفنان الأمريكي والناشط جيلبرت بيكر وتم رفعه لأول مرة كرمز للأمل والتنوع في 25 يونيو 1978، خلال موكب يوم الحرية في سان فرانسيسكو."

في هذا الصدد ، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أنه من غير المقبول انتهاك القانون الذي يحظر الترويج للمثلية الجنسية بين القاصرين.

المصدر: "تاس"

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