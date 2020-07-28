روسيا تسجل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 حالة وفاة، وتعافي 8888 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 823515 مصابا، وتوفي 13504 أشخاص حتى الآن.

وhرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 612217 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيف مقارنة بالبلدان الأخرى، إذا أنها سجلت 13504 حالات وفاة فقط منذ بدء تفشي الوباء رغم أن حصيلة الإصبات تجاوزت 800 ألف.

المصدر: RT