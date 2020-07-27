الأمن الروسي يقضي على مسلح كان يعد لتنفيذ عملية إرهابية في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الاثنين عن تصفية مسلح كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة موسكو.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تمكنت أمس الأحد "بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية من وضع حد لنشاط عنصر في تنظيم إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أحد الأماكن المكتظة بالناس في موسكو".

وأضاف البيان أن المجرم وهو مواطن إحدى دول آسيا الوسطى واستأجر شقة في موسكو، تم العثور عليه في منطقة كاراجات مهجورة في حي هيمكي بضواحي موسكو.

وتابع البيان: "رد المجرم على محاولة توقيفه، بإطلاق نار على رجال إنفاذ القانون من أسلحة آلية، فتم تحييده بعد أن أصيب إصابة مميتة نتيجة نيران جوابية".

وذكر البيان أنه تم أيضا "توقيف أخ للمسلح كان يبحث عن أخيه للحيلولة دون ذهابه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم إرهابي دولي".

وحسب البيان، فإنه لدى تفتيش الشقة التي استأجرها المجرم، تم العثور على أدلة مادية تثبت أن المسلح المقتول كانت له صلات بعناصر التنظيم الإرهابي المذكور وأنه كان يعد لعملية قتل جماعية بأسلحة نارية في موسكو".

المصدر: وكالات