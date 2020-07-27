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روسيا تسجل 5635 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

أكاديمي مختص: غالبية الروس المصابين بـ" كوفيد - 19" تعافوا من دون علاج

أخبار روسيا

أكاديمي مختص: غالبية الروس المصابين بـ
Sputnik
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قال يوري كيسيلوف رئيس دراسات الصيدلة التطبيقية والعلاج الدوائي في كلية العلوم الطبية بجامعة أوسلو ميت النرويجية إن غالبية الروس المصابين بالفيروس التاجي يتعافون من دون علاج جدي.

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وأشار كيسيلوف إلى أن أكثر من 98 في المائة من مرضى "كوفيد – 19" يتعافون، على الرغم من أن معظمهم لا يتعاطون أي دواء ضد المرض، باستثناء الأدوية العادية "الخافضة للحرارة العادية"، مضيفا في هذا الشأن قوله: " لدينا حليف موثوق به هي مناعتنا، ولا ينبغي لنا أن نقلل من قيمتها".

ولفت الأكاديمي المتخصص إلى أن العدو في هذه الحالة يتمثل في حالة الذعر، ورأى أن هذا الأمر خطير ليس فقط للمرضى، ولكن أيضا بالنسبة للأطباء.

وكرر كيسيلوف علاوة على ذلك "القاعدة المعروفة" الحاثة على عدم  تناول الدواء من دون وصفة من طبيب مختص.

وسُجلت إجماليا في روسيا منذ البداية حوالي 812 ألف حالة صابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، وتوفي 13 269 شخصا، فيما تعافى أكثر من 600 ألف.

وجرى تسجيل ثلث حالات الإصابة المسجلة في البلاد، أي حوالي 238 ألفا في موسكو، في حين تعافى في العاصمة أكثر من 174 ألف مريض.

المصدر: نوفوستي

 

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