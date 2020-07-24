مسؤول إسرائيلي يتحدث عن نوايا "حزب الله" بالهجوم عن طريق البحر

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "حزب الله" اللبناني يولي اهتماما لمهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "حزب الله" مهتم بمهاجمة إسرائيل عن طريق البحر، وإنه يطوّر قدرات تسمح له بذلك، في مواجهة قادمة.

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وأوضح قائد قاعدة حيفا العسكرية البحرية، العميد غيل أغينسكي، أن سلاح البحرية الإسرائيلي مستعد لأي تحديات مهما كانت كبيرة، وبأن حماية منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، في أعلى سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.

ولفت العميد أغينسكي إلى أنه إذا أراد "حزب الله" إلحاق ضرر استراتيجي، فسيحاول ضرب منصات الغاز، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك 5 حقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، وهي تامار، وتامار الجنوبي، وقرش، وتمساح، وليفياثان.

ونوهت الصحيفة العبرية أن هذه التصريحات جاءت على خلفية التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من "حزب الله"، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

المصدر: سبوتنيك