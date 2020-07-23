لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان ليبيا والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، الملف الليبي والتصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المكالمة، أن الوزيرين "تبادلا الآراء حول الوضع في المنطقة ما وراء القوقاز، ونظرا للتصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان أكد الجانب الروسي ضرورة إبداء مواقف متزنة والتأثير على طرفي النزاع من أجل منع المزيد من التفاقم".

كما أشارت موسكو إلى ضرورة ضمان الأمن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وتكثيف الجهود لتسوية النزاع في منطقة قرع باغ المتنازع عليها بين يريفان وباكو.

واتفق الوزيران على تفعيل التعاون بين موسكو وأنقرة من أجل إحلال الاستقرار بالمنطقة.

وبشأن ليبيا، أشار بيان الخارجية إلى أن الوزيرين أكدا ضرورة مواصلة تبادل الآراء حول سبل تطبيع الوضع في ليبيا ووقف إطلاق النار وإقامة الحوار الليبي – الليبي بمشاركة الأمم المتحدة.

وبحث لافروف مع تشاووش أوغلو كذلك عددا من مسائل جدول الأعمال الثنائي الروسي – التركي.

المصدر: RT