الكرملين: بوتين وترامب يجريان مكالمة بناءة حول الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أجريا اليوم الخميس محادثات هاتفية بناءة وجوهرية حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن الطرفين بحثا خلال الاتصال بشكل مفصل "قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة آخذين بعين الاعتبار المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة عن ضمان النظام والأمن العالميين".

وأكد بوتين وترامب في هذا السياق على "حيوية المشاورات الثنائية حول هذه المسائل، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وذكر الكرملين أنه تم خلال المكالمة "الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الروسية الخاصة بعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بالأمن الدولي".

كما تطرق الجانبان، حسب الكرملين، إلى موضوع البرنامج النووي الإيراني، حيث "شدد كلا الجانبين على الحاجة إلى جهود جماعية رامية إلى ضمان الاستقرار الإقليمي والنظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

وأعرب بوتين وترامب عن تصميمهما المشترك على تطوير التعاون التجاري الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة"، كما "قيما إيجابيا التعاون بين البلدين في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

وتبادل بوتين وترامب التهاني بمناسبة الذكرى الـ45 للتحليق المداري المنفذ في إطار برنامج "سويوز-أبولون" المشترك.

ولفت الكرملين إلى أن "المكالمة حملت طابعا بناء وجوهريا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي اتفقا على الاستمرار في الاتصالات بين الطرفين على مستويات مختلفة.

المصدر: RT