لافروف يناقش مع قيادات الجاليتين الأرمنية والأذربيجانية دورهما في السلم الوطني

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع ممثلي الجاليتين الأرمنية والأذربيجانية في موسكو، دورهما في عملية السلم الوطني في البلاد.

وذكر البيان، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى "دور الجاليتين (الأرمينية والأذربيجانية)، في الحفاظ على السلام والوئام بين الأعراق على أراضي روسيا وفقا للتشريعات الحالية".

وشدد لافروف، على "أهمية العمل على إيضاح وتعليم أبناء الجاليتين، لمنع واستئصال حالات انتهاك حقوق المواطنين الروس على أسس عرقية"، حسب البيان.

وحضر الاجتماع كل من، رئيس المنظمة العامة لعموم روسيا "اتحاد أرمن روسيا"، آرا أبراميان، وعن الجالية الأذربيجانية، رئيس مجلس إدارة شركة "كيفسكايا بلوشاد"، غود نيسانوف.

ويأتي اللقاء على خلفية التوترات بين البلدين الجارين في شمال القوقاز والتصعيدات الأخيرة بينها، ومنعا لانعكاس ذلك على الشارع الروسي.

المصدر: "تاس"