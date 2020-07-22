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الجيش الروسي يواكب طائرات استطلاع أمريكية وألمانية قرب الحدود

أخبار روسيا

الجيش الروسي يواكب طائرات استطلاع أمريكية وألمانية قرب الحدود
Reuters Jon Nazca
طائرة أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 بوسيدون"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق واكبت طائراتي استطلاع أمريكيتين وألمانية أثناء تحليقها قرب الحدود الجنوبية والغربية.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان له أن أنظمة الاستطلاع لقوات الدفاع الجوي الروسية رصدت اليوم الأربعاء تحليق طائرتي استطلاع أمريكيتين من طرازي "بوينغ بيه-8 أي بوسيدون" و"لوكهيد يو-2 إس" فوق مياه البحر الأسود، بالإضافة إلى تحليق طائرة أخرى من طراز "لوكهيد بيه-3 إس أوريون" تابعة لسلاح الجو الألماني فوق بحر البلطيق.

وتابع البيان أن قوات الدفاع الجوي للأسطولين الروسيين واكبت الطائرات ولم تسمح بوقوع أي خرق لحدود البلاد.

المصدر: نوفوستي

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