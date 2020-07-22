الإدارة الدينية لمسلمي روسيا تحث على الصلاة لانتهاء كورونا

دعا رئيس مجلس المفتين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، إلى عمل الخير والتضرع لله تعالى لنيل إمكانية أداء فريضة الحج لاحقا، وكذلك من أجل انتهاء وباء كورونا.

وقال المفتي في رسالة نشرت على موقع الإدارة: "تقليديا، خلال شهر ذو الحجة ، الذي بدأ هذه السنة في 21 يوليو، يقوم المسلمون بأداء فريضة الحج". لكن السلطات السعودية، منعت في 27 فبراير، دخول البلاد لغرض الحج، في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المفتي: "بسبب الوباء، بات الحج في هذا العام، ممكنا فقط لسكان المملكة. في هذه الأيام، يجب على المسلمين مضاعفة عمل الخير والأعمال الصالحة، وأداء صلوات إضافية والصيام".

المصدر: نوفوستي